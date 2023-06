Leon Bouwman wint Giro d’Italia in WielerFlits Ploegleider: “De juiste renners vielen uit”

Langzamerhand kunnen we stellen dat wielerfans in de provincie Groningen er echt verstand van hebben. Voor de tweede maal op rij is de winnaar van WielerFlits Ploegleider woonachtig in de noordelijke provincie. De 31-jarige Leon Bouwman gaf de concurrentie in het Giro-spel het nakijken. “Je moet er een beetje geluk bij hebben, maar ik doe altijd mijn best”, vertelt de trotse winnaar. WielerFlits blikt samen met Leon terug op zijn Giro.

In zijn tienerjaren hield Leon Bouwman al van de koers. Zo’n vijftien jaar is hij nu actief als speler van Ploegleider. In die jaren kwam Bouwman een enkele keer dichtbij de winst, maar was hij nog nooit zo succesvol als dit jaar. “Mijn laatste succes was ook alweer twaalf jaar geleden, toen Romain Feillu geel had. Die was dat jaar toen maar één punt waard en niemand kende hem. Volgens mij ben ik toen als twaalfde of dertiende geëindigd”, herinnert hij zich.

Tegenwoordig is de 31-jarige Bouwman in het dagelijks leven werkzaam als verzekeringsadviseur. Wanneer het aankomt op het inschatten van risico’s, zijn we bij hem dus aan het goede adres. Deze Giro kwam deze skill zeer goed van pas. De geblesseerde, zieke en besmette renners stapelden zich namelijk op in deze Giro d’Italia. Door renners als Tao Geoghegan Hart niet te selecteren, kon je als deelnemer veel punten pakken ten opzichte van de concurrenten.

Risicoanalyse

Bouwman kan dan ook niet ontkennen dat hij enig fortuin kende tijdens deze Giro. “Ik heb natuurlijk een beetje geluk gehad met veel uitvallers. En ik heb net die renners gekozen die erin bleven. Maar goed, de top-4 heeft wel al een keer een goed klassement gereden.” En daar heeft hij natuurlijk een punt. De meeste punten na drie weken koers behaal je niet zomaar.

Er ligt een gedegen voorbereiding aan het team van Bouwman ten grondslag. “Ik kijk over het algemeen zelf wat het parcours is van de Giro. Dus hoeveel sprintetappes, hoeveel klimetappes, et cetera. Daar pas ik mijn team een beetje op aan. Dus dan kijk ik hoeveel sprinters en hoeveel klimmers ik wil hebben. En hoeveel punten de renners kosten natuurlijk. Het blijft puzzelen en bijschaven. Maar goed, uiteindelijk heb ik na enkele uurtjes zoeken een team.”

Het pareltje en de persoonlijke favoriet

Onze Groningse winnaar wist uiteindelijk veel punten te sprokkelen door weinig sprinters te kiezen en veel uit te geven aan klassementsmannen. Al was het ook daar keuzes maken. “Ik twijfelde lang tussen Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas. Hart deed het natuurlijk goed voor de Giro, bijvoorbeeld in de Tour of the Alps. Maar toch heb ik voor Thomas gekozen. Hij is eigenlijk mijn favoriete renner.” Helaas greep de Brit net naast de zege, maar veel punten leverde hij wel op.

Nog zo’n puntenpakker deze Giro d’Italia was Eddie Dunbar. In tegenstelling tot Thomas stond de Ier niet op de radar van veel spelers. Bouwman was echter scherp en zag de potentie van de klassementsman van Jayco AlUla. “Ik las op de website dat hij kopman was. Daardoor ging ik kijken wat voor uitslagen hij gefietst had. Maar ach, hij was maar twee punten. Ik vermoedde dat zijn ploeg zomaar iets wilde doen in het klassement.”

Veilig advies

De zware investering in de klassementsmannen betaalde zich dus uit voor de man uit Bedum, maar lang heeft hij niet om er van te genieten. De Tour de France komt er al snel aan! Ook voor deze grote ronde stelt Bouwman zijn perfecte selectie samen.

Een klein advies van de winnaar? Hij houdt zijn kaarten tegen de borst. De winnaar tipt de bekende namen. “Ondanks zijn blessure verwacht ik Tadej Pogacar weer in topvorm. Hij is een smaakmaker, dus ik hoop dat hij erbij is. Daarnaast zeg ik ook Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Zij zullen heel duur zijn, maar het zijn sowieso drie renners die ik als eerste zou kiezen.”

Het winnende team van Leon Bouwman (Teamnaam: Mont Ventiel)

Primoz Roglic (waarde van 19 budgetpunten)

João Almeida (15 punten)

Geraint Thomas (14 punten)

Damiano Caruso (7 punten)

Jonathan Milan (3 punten)

Eddie Dunbar (2 punten)

Einer Rubio (2 punten)

Vincenzo Albanese (3 punten)

Reserves

Jefferson Cepeda (1 punt)

Simone Consonni (3 punten)

Filippo Fiorelli (2 punten)

Kaden Groves (9 punten)

Remco Evenepoel (20 punten)

Totale waarde: 100

Totaal aantal punten: 2318 punten

In totaal behaalde Leon ook 50 punten door de juiste winnaars te voorspellen. In zeven etappes voorspelde hij een renner uit de top-3 van de daguitslag. Daarbij wees hij drie keer de juiste winnaar aan. Tweemaal was dit de tijdritwinst van Remco Evenepoel. Daarnaast behaalde hij tien punten door Mads Pedersen correct aan te wijzen als winnaar van de massasprint.