Leo Hayter pakt ‘onverwacht’ brons in tijdrit: “Boost voor het vertrouwen”

Leo Hayter zat vandaag lange tijd in de hot seat tijdens het WK tijdrijden voor beloften. Uiteindelijk zakte hij naar plek drie, maar een bronzen plak beviel de Brit ook goed. “Ik had dit totaal niet verwacht”, zei hij na afloop tegen Cycling Pro Net.

“Ik heb sinds het WK 2019 geen internationale tijdritten gedaan, dus het was een sprong in het diepe. Ik wist niet hoe het zou gaan”, vervolgt de 21-jarige stagiair van INEOS Grenadiers. “De laatste twee maanden ging het niet heel goed. Ik ben een paar keer flink ziek geweest en heb niet kunnen laten zien wat ik had willen laten zien. Het is een boost voor het vertrouwen. Ik kijk uit naar de wegrit. We hebben vijf jongens die de wedstrijd kunnen winnen, dus we maken een goede kans. Het parcours is voor mij misschien wat te punchy, maar met goede benen kun je alles.”

Voor de tijdrit kreeg Leo Hayter advies van zijn broer, Ethan Hayter, die zondag meedeed aan de mondiale titelstrijd bij de profs. “Er was een video van zijn rit”, zegt de jongste Hayter. “Ik keek naar hoe hij de bochten nam en dergelijke. (…) Je kon veel tijd verliezen, maar ook winnen in deze bochten. Het is denk ik mijn zwakte, maar ik deed mijn best vandaag en ik ben best tevreden.”