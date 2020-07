Leknessund verslaat Foss voor Noorse tijdrittitel zaterdag 25 juli 2020 om 19:41

Andreas Leknessund mag zich nog een jaar Noors kampioen tijdrijden noemen. De beloftevolle renner van Uno-X was na een tijdrit van 35 kilometer vijftien seconden sneller dan Tobias Foss. Søren Wærenskjold veroverde het brons.

In Noorwegen werd het nationaal kampioenschap tijdrijden gehouden nabij de plaats Langangen. De mannen legden twee keer een parcours af van 17,5 kilometer, goed voor een totale afstand van 35 kilometer. Edvald Boasson Hagen, de tienvoudige kampioen tegen de klok, was de grote afwezige.

De 21-jarige Leknessund, die volgend jaar zal uitkomen voor Team Sunweb, deed net iets meer dan 42 minuten over zijn tijdrit. De voor Jumbo-Visma uitkomende Foss wist lange tijd gelijke tred te houden, maar verloor in het laatste gedeelte toch wat tijd. Het verschil tussen beide renners was uiteindelijk vijftien seconden.

De vrouwen reden twee keer een parcours van 15 kilometer. Vita Heine was de titelverdedigster in Langangen, maar werd geklopt door Katrine Aalerud. De renster van Movistar bleek aan de finish acht seconden sneller dan Heine. De nog maar 19-jarige Elise Marie Olsen strandde op driekwart minuut.