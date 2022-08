Leknessund verrast zichzelf: “Ik dacht eerst: dit is een vlucht om op tv te komen”

Andreas Leknessund voerde zondag een indrukwekkende nummertje op in de Arctic Race of Norway. De 23-jarige renner won na een lange solo niet alleen de slotrit, maar ook het eindklassement van de vierdaagse rittenkoers. Dat had de Noor zelf niet aan zien komen, vertelde hij in het flashinterview na afloop.

“Ik voelde me gisteren vrij slecht, dus vandaag wilde ik gewoon zien hoe de benen zouden reageren”, begint Leknessund zijn verhaal. “Ik wilde wachten op de lokale ronden. Alleen het bleef maar aanvallen regenen, dus toen besloten we dat het hele team om beurten mee moest springen. Na een tijdje begon ik me beter te voelen en kwam ik in een kopgroep van drie terecht. Eerst dacht ik: dit is een vlucht om op televisie te komen. Ik had niet echt het idee dat we het zouden halen.”

Eenmaal op het lokale circuit, met nog zo’n dertig kilometer te gaan, liet Leknessund zijn medevluchters achter. “Mijn doel was gewoon om één ronde in mijn eentje te rijden, gewoon om te genieten van het publiek. Het is in Noorwegen, dus ik ken hier zoveel mensen. Maar toen ik eenmaal bezig was, ging ik gewoon vol. Ik begon er pas in te geloven in de laatste ronde, of eigenlijk de laatste kilometer. Het was heel zwaar. Ik verwachtte dat ze vanachter heel hard zouden komen, vooral op de klim, die steiler en zwaarder was dan verwacht.”

“Maar mijn ploeggenoten zeiden dat iedereen achter me aan het afzien was, dus dat motiveerde me”, aldus de Noor, die ook het eindklassement won. Hij had na afloop een voorsprong van acht seconden op de nummer twee, Hugo Houle. “Het is echt mooi, vooral na gisteren. Ik groeide op in Tromsø, ver in het noorden. Dit is mijn thuiswedstrijd. Deze koers keek ik als kleine jongen al. Het is een van de redenen dat ik begon met wielrennen, het is ongelofelijk.”