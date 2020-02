Lefevere: “Ik verwacht niet dat Evenepoel drie weken voor het roze meedoet in de Giro” zaterdag 29 februari 2020 om 13:47

Remco Evenepoel maakte indruk met eindzeges in de Vuelta a San Juan en de Volta ao Algarve, maar Patrick Lefevere denkt er nog niet uit aan een klimploeg rondom de 20-jarige Evenepoel te bouwen. “Mannen als Yves Lampaert of Tim Declercq kunnen ook waardevol zijn voor een ronderenner.”

Lefevere gelooft wat minder in het bouwen van een klimploeg dan Team Ineos, dat een complete trein ter beschikking stelt aan de kopman van dienst. “Maar is dat noodzakelijk? Het is nu een trend om naar een grote ronde te gaan met één kopman die vijf of zes man in dienst heeft, maar ik geloof niet dat het de enige weg naar Rome of straks naar Milaan is. Wij gaan naar de Giro met Remco én Fabio Jakobsen, die ook nog wat sprint-lead-out zal meekrijgen. Klimmen is nu in feite het blokkeren van de koers. De kopman in een strak tempo naar de laatste kilometer brengen. Maar moet elke topper per se zo’n team hebben? Of kan je ook gewoon ‘de gids volgen’? Ik denk het wel”, spreekt hij in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad.

Budget

Deceuninck-Quick Step heeft ook niet het budget om een dergelijke klimtrein na te bootsen, volgens Lefevere. “Ik doe al jaren mirakels met mijn budget, maar ik kan ook geen ijzer plooien met mijn blote handen. Team Ineos biedt Michal Kwiatkowski vijf keer wat hij bij ons verdiende. Terwijl hij daar toch maar een veredelde knecht is. Jumbo-Visma is Laurens De Plus komen halen voor dubbel zoveel geld.”

“Merijn Zeeman durfde vorig jaar te verklaren dat Jumbo het op één na laagste budget van de World Tour had”, gaat hij verder. “Sorry, maar dan ben je een zeveraar. Ik ken de prijzen ook: Roglic, Dumoulin, Kruijswijk, Van Aert, Groenewegen, Gesink… Ze zijn zelfs nog een diëtist bij ons komen weghalen. Ze hebben er nu vier. En dat zogezegd allemaal met het op één na laagste budget van de World Tour. Haha, ik lig plat van het lachen. Merijn Zeeman is sportief manager en dat zou ik zo houden. Houd die man zo ver mogelijk weg van de financiën.”

Geïnvesteerd in klimmers

Toch zit een klimtrein voor Evenepoel wel in het hoofd van Lefevere. De teambaas vindt namelijk al dat er goed wordt geïnvesteerd bij Deceuninck-Quick Step in het klimgeweld. “Mattia Cattaneo en Joao ­Almeida gaan goed bergop. Almeida heeft dat in de Algarve al getoond. Vanaf juli komt ook Mauri Vansevenant erbij. En James Knox klimt ook goed.”

“Natuurlijk gaan wij er als ploeg alles aan doen om van Remco de best mogelijke renner te maken en als daar ooit toch een klimtrein aan te pas komt, so be it. Alleen gaat dat wel geld kosten. Mijn budget moet dan met twintig procent omhoog. Als we ooit omschakelen naar een Tourploeg, staan mijn sponsors voor de keuze: stoppen of in de geldbeugel schieten. Zo simpel is het.”

Giro d’Italia

Overigens denkt Lefevere niet dat Evenepoel een gooi naar de eindzege gaat doen in de Giro d’Italia. “Hij heeft bergop nog niet getoond wat Egan Bernal en Tadej Pogacar wel al getoond hebben”, eindigt hij. “In de Giro kan hij de volgende stap zetten, maar eerlijk: ik verwacht niet dat hij drie weken lang gaat meedoen voor het roze.”