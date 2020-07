Le Gac, Guarnieri, Geniets langer bij Groupama-FDJ donderdag 23 juli 2020 om 12:10

Groupama-FDJ heeft een drietal renners langer aan zich gebonden. De Franse WorldTour-formatie kan ook de komende jaren gebruikmaken van de diensten van Olivier Le Gac (drie jaar), Jacopo Guarnieri en Kevin Geniets (beiden twee jaar). De drie hadden allemaal een aflopend contract.

Van de renners die verlengd hebben, zit Le Gac het langst bij Groupama-FDJ. De 26-jarige Fransman is momenteel bezig aan zijn zevende seizoen en plakt daar dus een achtste, negende en tiende seizoen aan vast. De Italiaan Guarnieri debuteerde in 2017 na een transfer van Katusha. Hij is de laatste jaren een van de loodsen van sprintkopman Arnaud Démare.

Kevin Geniets is pas bezig aan zijn tweede seizoen binnen Groupama-FDJ. De nog maar 23-jarige Luxemburger werd vorig jaar in maart bij de selectie gehaald (hij zat in de opleidingsploeg) nadat het team Georg Preidler ontsloeg vanwege dopinggebruik in het verleden. Geniets werd begin dit seizoen nog vierde in de Ster van Bessèges.

Trois bonnes nouvelles à vous annoncer : 1️⃣ Olivier Le Gac prolonge pour trois années supplémentaires

2️⃣ Jacopo Guarnieri prolonge aussi, pour deux années de plus

3️⃣ Kevin Geniets de même : + 2 ans ! pic.twitter.com/yYbbKeFOJY — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 23, 2020