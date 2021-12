Lars van der Haar kan van start in Boom: “De power is terug”

Lars van der Haar staat zaterdag ‘gewoon’ aan de start van de Superprestigecross in Boom. Afgelopen weekend meldde hij zich nog last minute af voor de X2O Trofee-cross in Kortrijk met rugklachten, maar inmiddels is de Europese kampioen weer aan de beterhand. “Ik zal sowieso starten. Als het goed blijft gaan, zelfs met ambities”, aldus Van der Haar aan WielerFlits.

Vanmiddag werkte de 30-jarige Nederlander een crosstraining af, waarbij de rug meermaals op de proef werd gesteld. “Daarbij merkte ik dat de power terug is. Ik heb alleen het op en af de fiets gaan overgeslagen, en niet gelopen.”

Dat weerhoudt Van der Haar er niet van om zaterdag weer mee te willen doen voor winst. “Mocht de rug in koers tegenvallen, dan wordt het overleven. Maar zo is het elke cross zeker?”, lacht hij. “Als alles goed blijft gaan, start ik gewoon met ambitie. Boom is altijd een mooie cross.”

De Europese kampioen van Baloise-Trek had daags na Kortrijk de wereldbekermanche in Besançon sowieso niet op de planning staan, waardoor de Superprestigecross in Boom de volgende cross op zijn menu is.