Lars van der Haar: “Gestuit op iemand die een beter moment koos”

Was Tom Pidcock vandaag de beste renner in de cross? Lars van der Haar, die zilver pakte, weet het niet zeker: “Ik ben vandaag gestuit op iemand die een beter moment koos.”

“Ik heb goud verloren. Dit was het hoogst haalbare na de ontstane situatie in de wedstrijd. Die trui had mij ook wel mooi gestaan”, zegt hij met een knipoog. “Nee, ik was wel echt heel goed vandaag.”

“De Belgen kunnen zichzelf niks verwijten, denk ik. Ze lieten steeds gaatjes vallen voor me, en hebben zichzelf opgeofferd voor Iserbyt nadat Pidcock was weggereden, dus de tactiek is te begrijpen.”

Na een Nederlandse titel en een Europese titel kan de Nederlander zichzelf niet belonen met een wereldtitel. Van der Haar, lachend: “Het was te veel, he? Zonder dollen: Ik heb een heel goed seizoen gehad. Ik zat echt heel goed in mijn vel.”