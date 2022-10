Lars van der Haar: “De eerste lekke band is nog pech, de tweede is gewoon dom”

Lars van der Haar leek op weg naar de overwinning in de Superprestige Ruddervoorde, maar in de diepe finale reed hij twee keer lek. Hij werd ingelopen door Eli Iserbyt en Laurens Sweeck, en moest genoegen nemen met de derde plek. “Voor jullie was het misschien een thriller, maar voor mij is het kut met peren”, zei de Nederlander in het flashinterview na afloop.

“De eerste keer is nog pech, maar de tweede keer is gewoon dom”, doelt hij op de lekke banden die hem troffen in de slotfase van de wedstrijd. “Je weet dat je op het einde van de brug je achterwiel moet optillen, maar ik knal er vol op. Mijn tweede band was nog sneller lek dan de eerste. Ik had 90 procent kans op de zege, maar nu was het dus die 10 procent pech.”

Van der Haar had goede benen, maar na afloop overheerste de teleurstelling, vertelde hij. “Ik had een hele goede dag. Ik trek mijn goede vorm door, maar ik baal als een stekker. Het is echt zuur dat ik hier niet kan winnen.”