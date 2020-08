Landa over Evenepoel: “Hij kan op alle terreinen schitteren” zondag 2 augustus 2020 om 13:49

Mikel Landa begon met de nodige twijfels aan de Ronde van Burgos, maar de Spaanse klimmer finishte na vijf etappes als tweede in het eindklassement. “Ik ben echt zeer tevreden met een tweede plek”, zo reageerde hij op de top van Lagunas de Neila.

De kopman van Bahrain McLaren bleek gisteren niet in staat om Remco Evenepoel uit de leiderstrui te fietsen, maar Landa wist nog wel een plekje op te schuiven ten koste van George Bennett. “We wisten voor de start van de ronde niet wat we konden verwachten. We hebben lang niet gekoerst en dat is altijd lastig.”

“Ik kan echter terugkijken op een goede week. Ik ben zeer tevreden met een tweede plek in het eindklassement. Ik probeerde in de slotetappe (met aankomst op Lagunas de Neila, red.) Iván Sosa te volgen, maar hij wist nog een zeer sterke demarrage uit zijn benen te schudden. Ik kon jammer genoeg niet volgen.”

Landa heeft tot slot nog lovende woorden voor eindwinnaar Evenepoel. “We moeten nu echt oogsten, want hij zal over twee of drie jaar, als hij over nog meer ervaring beschikt, pas echt onklopbaar zijn”, zo besluit Landa met een knipoog. “Maar serieus: hij is echt indrukwekkend en kan op alle terreinen schitteren.”