LAATSTE KANS: Wed op de slotetappe van de Tour en krijg een gratis weddenschap van maximaal €50

De Tour de France 2022 is zo goed als voorbij. We kunnen terugkijken op een eenerverende editie waarin inmiddels de prijzen zijn verdeeld. Op ééntje na. Denk jij te weten wie de prestigieuze sprint op de Champs-Élysées gaat winnen? Zet dan jouw wielerkennis om in euro’s en ontvang bij TOTO een gratis weddenschap van maximaal €50.

De slotrit is traditioneel de dag dat de fotografen uitgebreid in de gelegenheid worden gesteld om de traditionele plaatjes met champagne te schieten. Toch zal er – wanneer het peloton eenmaal in de Franse hoofdstad is aanbeland – serieus worden gestreden om de dagzege. Het ligt daarbij in de lijn der verwachtingen dat de etappe beslist zal worden in een majestueuze sprint.

De sprinters hebben deze Tour de prijzen eerlijk verdeeld. Jakobsen en Groenewegen wonnen ieder op Deense bodem een rit. De Belgen pakten met Wout Van Aert in Calais en Philipsen in Carcasonne hun overwinningen mee. Dit zijn dan ook direct de voornaamste kanshebbers voor de ritzege zondag. En wat te denken van Caleb Ewan, die drie jaar geleden nog won op de Champs-Élysées? Haalt de Australiër in extremis de hatelijke nul bij zijn werkgever Lotto Soudal van het bord?

Vrijdag leek het ook op een sprint uit te draaien, maar was het Christophe Laporte die vriend en vijand verraste en de Fransen de eerste (en tot dusver enige) ritzege te schenken. Een gokje op Laporte kan lucratief uitpakken. Indien hij daar in Parijs de sprinters opnieuw voor weet te blijven, levert dat 27,5 keer de inzet op.

Of wordt het toch zijn ploeggenoot Wout van Aert die zijn vierde rit weet te winnen? Vorig jaar won hij in het slotweekend beide etappes. Indien hij daar wederom in slaagt, dan wordt iedere ingezette euro meer dan vijf keer uitgekeerd.

Bekijk hier alle quoteringen voor de slotetappe

