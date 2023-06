LAATSTE KANS: Pre-order nu de RIDE Tourgids en krijg hem voor de Tourstart thuisbezorgd

Ride

Over minder dan een week barst de Tour de France 2023 los. Drie weken lang kunnen we genieten van wielrennen op topniveau met hopelijk een buitengewoon spannende strijd om het geel.

RIDE is het premium wielermagazine dat gemaakt is door de redactie van WielerFlits. Waar WielerFlits zich vooral richt op het dagelijkse nieuws uit de koers, focussen we ons met RIDE met name op het plezier van het wielrennen. Met de Tour-editie van RIDE geniet je nog meer van de Tour de France. Ons 212 pagina’s dikke wielermagazine staat weer bomvol schitterende wielerverhalen die de komende sportzomer nóg leuker maken. Een dik pak leesplezier voor slechts €9,95. Leuk voor op vakantie of thuis op de bank. Wanneer je hem nu online bestelt, heb je hem op tijd binnen voor de Tour.

Bestel voor woensdag 28 juni 16:00 jouw RIDE en krijg hem voor de Tourstart thuisbezorgd

In de RIDE Tourgids lees je:

Een uitgebreide Tourgids met alle etappes van de komende Tour de France & de Tour de France Femmes Een exclusief interview met Tadej Pogacar We gaan op zoek naar het geheim achter het succes van Team Jumbo-Visma Met Fabio Jakobsen en Castelli doken we de windtunnel in om snelle kleding te maken voor de Tour de France We volgden Tourdebutant Lars van den Berg tijdens een terugkeer naar zijn roots : een jeugdtraining met wielervereniging Het Stadion. We spraken met Romain Bardet over ‘zijn’ Puy de Dome. Jasper Philipsen komt aan het woord in de rubriek ‘de Renner’ Laurens ten Dam legt uit hoe hij zijn voedingsplan voor de loodzware gravelrace Unbound opstelt. We gingen mee met Team SD Worx op hoogtestage in Brides-les-Bains. Materiaalverhalen over Trek, Cannondale, Close the Gap & Ekoi We nemen je mee naar schitterende fietsbestemmingen zoals de Grand Colombier, Slovenië, Serre Chevalier en het Baskenland. En nog veel meer mooie wielerverhalen om de hele zomer van te genieten



Ontvang jouw zomergids gratis

Wil je de RIDE Zomergids gratis ontvangen? Neem dan nu een abonnement en wij geven je jouw eerste exemplaar cadeau. Je betaalt 40 euro en ontvangt vijf nummers voor de prijs van vier, een voordeel van maar liefst 20% op de verkoopprijs. Of kies een leuk welkomstcadeau zoals de RIDE Windstopper, ideaal voor wanneer het nog fris is op de fiets!