La Vuelta Holanda blijkt financieel en organisatorisch succes

Het bezoek van de Vuelta a España blijkt de verwachtingen meer dan waargemaakt te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht, zo meldt het Brabantse dagblad BN De Stem. Maar liefst 950.000 mensen bezochten in totaal het evenement, ruim twee keer zoveel als verwacht, en zij beoordeelden het gemiddeld met een 8,3.

Ook op financieel gebied is La Vuelta Holanda succesvol gebleken. Het evenement leverde 15,7 miljoen euro op tegenover de 15,4 miljoen die voor het evenement was uitgetrokken. De Vuelta startte met een ploegentijdrit in Utrecht, waarna de tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht voerde.

De derde etappe begon en eindigde in Breda. Ook deze stad legde het bezoek van de Vuelta geen windeieren. Die dag trok Breda 350.000 bezoekers waarvan er 70.000 in de stad verbleven. De etappe leverde dan ook 1,1 miljoen euro op, voornamelijk door overnachtingen en consumpties (800.000 euro). De rest van het bedrag was afkomstig van vrijwilligers, de organisatie en ingevlogen journalisten. Breda zelf investeerde iets meer dan één miljoen euro.

“Smaakt naar meer”

Daan Quaars, wethouder van de gemeente Breda, was dan ook blij met de komst van de Vuelta. “We hebben getoond dat West-Brabant een echte wielerregio is. De passage door de Grote Kerk vond ik persoonlijk een geweldig moment. Het smaakt zeker naar meer, maar een sportevenement van deze grootte haal je niet zomaar binnen een paar jaar naar de stad”, aldus Quaars.

In de aanloop naar de Vuelta waren 71 activiteiten georganiseerd waaronder een toertocht waar 2500 mensen aan deelnamen. De Universiteit Utrecht denkt dat het evenement een grote impuls kan zijn voor de stad Breda. In de evaluatie schat Breda Marketing in dat het aantal bezoeken aan de stad wel eens flink zou kunnen gaan stijgen.