woensdag 17 januari 2024 om 17:56

La Gazzetta: Pogacar grootverdiener met jaarsalaris van 6 miljoen, flink meer dan de rest

Tadej Pogačar is de grootverdiener van het mannenpeloton met een jaarsalaris van 6 miljoen euro. Dat meldt La Gazzetta dello Sport in een paginagroot artikel. Volgens de Italiaanse sportkrant zijn klassementsrenners Primož Roglič, Jonas Vingegaard en Mathieu van der Poel de volgenden in de rij.

La Gazzetta dello Sport noemt de lijst zelf ‘een onofficiële ranglijst van de salarissen van de teams, gereconstrueerd na gesprekken met verschillende gekwalificeerde bronnen’. Ook maakt de krant de kanttekening dat niet alle inkomsten van de renners zijn meegenomen, zoals persoonlijke sponsorcontracten met bepaalde merken of bedrijven.

Dat tweevoudig Tourwinnaar Pogačar een miljoenencontract heeft bij UAE Emirates, was al even bekend. De 25-jarige Sloveen ligt nog tot en met 2027 vast en gaat de komende vier jaar dus 24 miljoen euro aan salaris opstrijken. Primož Roglič heeft naar verluidt een tweejarig contract getekend bij het ambitieuze BORA-hansgrohe, tegen een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro. De naderende toetreding van Red Bull bij de Duitse ploeg zal hier wellicht een rol bij gespeeld hebben.

Van Aert en Evenepoel als Belgische grootverdieners

Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) en wereldkampioen Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) volgen in de lijst met een geschat jaarsalaris van 4 miljoen euro. Wout van Aert komt daar niet aan, hij verdient 3,5 miljoen euro bij de Nederlandse ploeg van Visma | Lease a Bike. Remco Evenepoel volgt dan weer met een geschat salaris 2,8 miljoen euro.

INEOS Grenadiers heeft volgens La Gazzetta ook enkele miljoenencontracten lopen met renners. Zo staan Tom Pidcock (2,7 miljoen euro per jaar), Egan Bernal (2,5 miljoen euro), Carlos Rodriguez (2,5 miljoen euro) ook nog in de top-10 van de roze krant, en dan valt Filippo Ganna (2,3 miljoen euro) daar nog net buiten. Adam Yates zou bij UAE Emirates net zoveel als Pidcock verdienen.