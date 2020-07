Kwiatkowski blikt vooruit op Strade Bianche: “Te vergelijken met racen in de sneeuw”” vrijdag 31 juli 2020 om 11:54

Michal Kwiatkowski start zaterdag als meervoudig winnaar in de Strade Bianche. De afgelopen dagen heeft de Pool de wegen, die er veel droger dan normaal bij liggen, al verkend. Een zware editie ligt volgens hem in het verschiet: “Het wordt super gevaarlijk. De hitte heeft het zand veel losser gemaakt.”

“Het mag duidelijk zijn dat iedereen veel minder grip zal hebben”, gaat de coureur van Team Ineos verder in de persconferentie tegen CyclingNews. “Het is misschien niet zoals racen op het ijs, maar het is misschien wel te vergelijken met racen in de sneeuw. In maart hebben we al weinig grip, maar ik heb het nog nooit zo gezien als vandaag. Er liggen heel veel steentjes en stof op de weg.”

“Het zal misschien moeilijk worden voor iemand die deze wedstrijd nog nooit heeft gereden, want de dynamiek in het peloton zal heel anders zijn en de remkracht die we nu op de fiets hebben, is niets vergeleken met wat we gewend waren. Het wordt een riskante wedstrijd. Maar dat is nu eenmaal de Strade Bianche.”

“Mathieu van der Poel is de favoriet”

Volgens Kwiatkowski zijn er meerdere coureurs die de wedstrijd kunnen winnen, maar voor de Pool is er één favoriet. Mathieu van der Poel. “Ik denk dat hij de favoriet is”, zo laat hij doorschemeren. “Van der Poel heeft in voorgaande wedstrijden bewezen dat hij de sterkste renner in het peloton is. Ik denk dat hij gewoon doet waar hij zin in heeft.”

“Maar ik denk ook dat Jakob Fuglsang, Julian Alaphilippe en Greg Van Avermaet kunnen winnen. Je hebt wel geluk nodig om de wedstrijd te winnen. Maar als je de sterkste bent en je hebt dat geluk, win je altijd.”

En Kwiatkowski zelf dan? “Ik heb er alles aan gedaan om beter te zijn dan de andere renners en ik geloof dat ik ze kan verslaan”, eindigt hij. “Maar we zullen zien hoe het gaat. Dit is voor iedereen een nieuwe situatie.”