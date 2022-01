Kuurne-Brussel-Kuurne schrapt Oude Kwaremont

De Oude Kwaremont is een echte klassieker onder de kasseihellingen in Vlaanderen, maar dat is voor de organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne juist reden om de heuvel dit jaar niet in de route op te nemen. Omdat de Oude Kwaremont al zo vaak te zien is, kiest KBK de komende editie deels voor wat minder bekende beklimmingen, meldt Het Nieuwsblad. In totaal zullen de renners dertien hellingen moeten nemen.

Dit zijn overigens niet allemaal onbekende namen. Zo wordt er gelijk met de Tiegemberg begonnen, waarna de Katteberg, Boembeek, Bossenaarsstraat en Berg Tenhoutten volgen. In de Henegouwse Ardennen worden, naast La Houppe, de nieuwkomers Hameau des Papins (1.200 m, gemiddeld 6,6%, maximumstijging van 16,2%), Le Bourliquet (1.300m, gem. 6,8%, max. 15,3%) en Mont Saint-Laurent (1.300m, gem. 7,8 % max. 17%) aangedaan.

Jumbo-Visma voor het eerst sinds 2019 weer aan de start

Voordat de lokale ronde in Kuurne bereikt wordt, moeten dan ook nog een viertal bekendere heuvels beklommen worden: de Kruisberg, Hotond, Côte de Trieu en Kluisberg. Wellicht dat op deze hellingen beslist wordt wie de opvolger wordt van Mads Pedersen, de winnaar van vorig jaar.

Er zullen in totaal zeventien WorldTour-ploegen aan het vertrek staan, wat betekent dat er één team van het hoogste niveau ontbreekt: Astana. Dit houdt ook in dat Jumbo-Visma er voor het eerst sinds 2019 weer bij is.