Kromgetrokken achterwiel dwong Wout van Aert tot fietswissel in Parijs-Roubaix

Wout van Aert kwam zondag bij zijn rentree na een coronabesmetting als tweede over de finish in Parijs-Roubaix, maar dat ging zeker niet zonder slag of stoot. In het Bos van Wallers, een van de sleutelmomenten tijdens de koers, kampte hij met pech en verloor hij tijd. Wat blijkt, het achterwiel van zijn fiets was kromgetrokken.

Ploegmaat Timo Roosen publiceerde vandaag beelden van de passage door het Bos van Wallers waarin te zien is dat hij Van Aert zijn fiets geeft. Op de fiets van de Nederlands kampioen vervolgt de Belgisch kampioen vervolgens zijn weg. Wie echter het rijwiel van Van Aert eens goed bekijkt, ziet dat het achterwiel is dubbelgeslagen.

Van Aert is niet de enige renner van Jumbo-Visma die dat overkwam. Ook het achterwiel van de Fransman Christophe Laporte begaf het op de talloze kasseien van de Helleklassieker.

Van Aert ad Aremberg, ruota rotta e bicicletta di Tino Roosen – https://t.co/011BB7eXcP #Technews pic.twitter.com/MD0m2MgHc4 — Cyclinside (@cyclinside) April 19, 2022