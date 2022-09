Krijgen we in de slotweek nog een nieuwe leider? Dit kan je verdienen met een voorspelling op de juiste Vuelta-winnaar

Met nog zes etappes te gaan nadert het einde van deze Vuelta. Weet Remco Evenepoel zijn rode leiderstrui tot en met Madrid met succes te verdedigen? Samen met TOTO overlopen we de voornaamste kanshebbers en kijken we welke eindwinnaar het meeste oplevert.

Evenepoel heeft een zwaar weekend achter de rug, maar gaat desondanks met een aardige voorsprong de slotweek in. De eindoverwinning heeft hij echter zeker nog niet binnen. Het is immers al eens vaker gebeurd. Op de laatste Vuelta-rustdag de leiderstrui dragen, maar deze in de slotweek alsnog verliezen. Voor ons Nederlanders is de Vuelta van 2015 een editie waar we liever niet aan terugdenken. Tom Dumoulin leek op weg naar de eindzege, maar moest de koppositie een dag voor het einde alsnog afgeven.

Het mag echter geen verrassing zijn dat Remco Evenepoel bij de bookmakers nog steeeds als topfavoriet genoteerd staat. Een Vuelta-overwinning van de jonge Belg lijkt op dit moment het meest waarschijnlijk. Indien je inzet op een Vuelta-zege van Evenepoel, dan levert dat 1,6 keer de inzet op. Bij een inzet van een tientje is dat nog altijd zestien euro, maar een gokje op een van zijn concurrenten kan lucratief uitpakken.

Primoz Roglic lijkt de voornaamste kandidaat om Evenepoel alsnog uit het rood te rijden. Indien de titelverdediger daar in slaagt, dan levert dat 3,4 keer de inzet op. En wat te denken van de Spanjaarden? Het zou niet de eerste keer zijn dat thuisrijders in een slotweek nog een heuse coup plaatsen. Vlak daarom Enric Mas en Juan Ayuso niet uit. Movistar-kopman Mas kent met 3,8 een aardige notering, maar een gokje op Ayoso kan met een notering van 80 keer de inzet helemaal lucratief uitpakken.

