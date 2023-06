Kopecky kraait victorie in Elmos Dwars door het Hageland, Bredewold derde

Lotte Kopecky heeft Dwars door het Hageland voor vrouwen gewonnen. Na een tocht van 128 kilometer tussen Aarschot en Diest was ze de beste bovenop de Citadel. Christina Schweinberger werd tweede, Mischa Bredewold derde.

Dwars door het Hageland voor dames was vanmiddag aan haar derde editie toe. Gekruid door talloze onverharde stroken en kasseien is het altijd lastig koersen in deze eendagskoers, die iets voor de klok van elf uur op gang werd getrapt.

Onverharde stroken betekenen ook nervositeit, waardoor een vroege vlucht nooit echt ruimte kreeg. In de eerste wedstrijdhelft zorgde het hoge tempo op de bewuste gravelstroken vaak voor gaatjes in het grote peloton, waardoor halverwege een groep van zo’n 35 renners vooruit reed. Topsprintster Charlotte Kool was daar niet meer bij, want zij werd uitgeschakeld door een val.

In de voorfinale waren er verschillende kleine groepjes met onder andere Pfeiffer Georgi (Team DSM) en de tweede van vorig jaar, Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck) die er vanonder probeerden te muizen.

Uitgedunde groep

Toch waren de rensters van SD Worx steeds in de controle. Met hun hoge tempo dunden ze de groep uit tot zo’n twintig rensters op de voorlaatste passage van de Allerheiligenberg, met naast kopvrouw Kopecky en Barbara Guarischi, ook Pfeiffer, Schweinberger, Julie de Wilde en Aniek van Alphen (Fenix-Deceuninck) en Marta Bastianelli (UAE Team ADQ).

In de finale toonde Lotte Kopecky over de sterkste punch te beschikken. Ze verwees Christina Schweinberger en Mischa Bredewold naar de plaatsen twee en drie op de Citadel van Diest.