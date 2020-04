“Koksijde klaar voor clash tussen Evenepoel, Campenaerts en Van Aert” vrijdag 17 april 2020 om 19:42

Het Belgisch kampioenschap tijdrijden is door de coronamaatregelen verzet van donderdag 18 juni naar donderdag 20 augustus. Voor velen is het best wat voorbarig, maar volgens burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde vormt dit geen enkel probleem. De kustgemeente is naar eigen zeggen klaar om dan de nationale titelstrijd tegen de klok in perfecte omstandigheden te organiseren. “Wij hebben daar de knowhow voor.”

“Ik hoop dat binnen vier maanden het leven toch ietwat normaler zal verlopen dan dat dit nu het geval is. Het BK tijdrijden brengt enkele fikse publiektrekkers naar Koksijde. Wij hebben de knowhow om alles in perfecte omstandigheden te organiseren”, vertelt burgemeester Vanden Bussche aan persagentschap Belga. “Trouwens, als de Tour de France enkele dagen later van start kan gaan, waarom zouden wij dan in Koksijde geen BK tijdrijden kunnen organiseren?”

“Het parcours is 13 kilometer lang en situeert zich buiten de toeristische zone. Bovendien komt de zomervakantie en het bijhorende hoogseizoen eraan. Dat is nog van een ander kaliber dan het BK. Wij zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen zodat iedereen zich veilig gaat voelen als hij naar Koksijde komt afzakken”, besluit Vanden Bussche.

De laatste jaren vormt het BK tijdrijden een van de absolute hoogtepunten in België, met toppers als Victor Campenaerts, Wout van Aert, Remco Evenepoel, Thomas De Gendt, Tim Wellens en Yves Lampaert. Van Aert is regerend kampioen. Hij klopte een jaar geleden Lampaert en Evenepoel.