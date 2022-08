Klimmer Mikel Nieve (38) hangt zijn fiets aan de haak

Voor Mikel Nieve zit zijn wielercarrière er bijna op. De 38-jarige Baskische klimmer, die momenteel nog uitkomt voor Caja Rural-Seguros RGA, heeft via social media zijn afscheid aangekondigd. “Het waren onvergetelijke jaren”, vat hij zijn vijftienjarige carrière samen.

“Na vijftien jaar in het wielerpeloton is het tijd om afscheid te nemen van de wielerwereld. Het was echt een voorrecht om deel uit te maken van het peloton. Ik wil ontzettend veel mensen bedanken: mijn familie, vrienden, ploeggenoten, stafleden, fans en organisatoren. Maar ik wil in het bijzonder mijn vader bedanken, die ik zo erg mis, en mijn moeder. Zij hebben me zoveel gegeven in het leven. Net als mijn broer en mijn zoon Danel.”

“Het waren echt onvergetelijke jaren. Ik heb enorm veel geleerd en genoten, maar het is nu tijd om afscheid te nemen en nieuwe dingen te ontdekken”, aldus Nieve. De klimmer begon zijn profloopbaan in 2009 bij Euskaltel-Euskadi. Toen die ploeg eind 2014 ophield te bestaan, stapte Nieve over naar Team Sky. Na vier jaar in Britse dienst trok Nieve naar Mitchelton-Scott, wat we tegenwoordig kennen als BikeExchange-Jayco. Hij reed uiteindelijk vier jaar voor de Australische formatie.

Van rittenkaper naar meesterknecht

Nieve won tijdens zijn carrière drie etappes in de Giro d’Italia, waar hij in 2016 ook het bergklassement op zijn naam zette. In 2010 won hij eveneens een rit in de Vuelta a España. De klimmer heeft in totaal 22 grote rondes op zijn naam staan, waarin hij zes keer bij de eerste tien eindigde en daarnaast nog eens negen keer op de plekken elf tot en met achttien. Nieve maakte bij Team Sky ook meerdere malen deel uit van de winnende Tour- en Vuelta-ploeg.

Aan het einde van 2021 koos de Baskische berggeit voor een terugkeer op het oude nest, want bij Caja Rural genoot hij van 2004 tot en met 2007 zijn opleiding. Nieve slaagde er dit seizoen echter niet in om zich te onderscheiden in het tenue van de Spaanse vrijbuitersformatie.