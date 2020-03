Kledingbedrijf Santini produceert mondkapjes in strijd tegen coronavirus vrijdag 20 maart 2020 om 08:39

Het Italiaanse kledingbedrijf Santini – dat normaal gesproken wielerkleding produceert voor Trek-Segafredo en Boels-Dolmans – richt zich de komende tijd op het maken van mondkapjes. “We vroegen ons bij het uitbreken van de crisis meteen af wat we als ondernemers kunnen doen”, zo vertelt marketing manager Paola Santini.

In verschillende Europese landen dreigt er een tekort aan mondkapjes voor medisch personeel, met name in Italië en de regio Lombardije, een van de zwaarst getroffen gebieden. Zo zijn sinds de uitbraak van het virus al meer dan dertigduizend (officiële) besmettingen geconstateerd, terwijl meer dan drieduizend Italianen zijn overleden.

Het kledingbedrijf Santini – gevestigd in de Noord-Italiaanse stad Lallio, in de buurt van het eveneens zwaar getroffen Bergamo – wil nu een rol spelen in de strijd tegen het coronavirus en hoopt per dag tienduizend mondkapjes te produceren, zo legt Paola Santini uit in gesprek met Bergamo News.

“Het is nu wachten op groen licht”

“We hebben samen met het Sitip (een producent van waterdichte en ademende stoffen, red.) een prototype gemaakt. Het is nu wachten op groen licht van de autoriteiten. We kunnen vanaf aankomende maandag het masker in productie nemen.”

“Er is ontzettend veel vraag naar mondkapjes, maar Bergamo en de Italiaanse provincies krijgen voorrang. We zien met onze eigen ogen hoe moeilijk het op dit moment is voor de ziekenhuizen.”