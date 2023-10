zaterdag 7 oktober 2023 om 18:00

Kippenvel! Thibaut Pinot krijgt groots afscheid in Ronde van Lombardije

Dat Thibaut Pinot razendpopulair is onder met name de Franse wielerfans is wel algemeen geweten. Maar vandaag kreeg de 33-jarige renner van Groupama-FDJ ook in de Ronde van Lombardije, de allerlaatste koers uit zijn profcarrière, een groots afscheid.

De fanclub van de Fransman was vandaag in grote getalen aanwezig in Italië. Op de Colle Aperto, de laatste helling van de dag, werd de Fransman uit enthousiasme zelfs bijna van zijn fiets getrokken. De fanclub was ook na de finish van de koers nog in extase, en werd de naam van Pinot nog luidkeels toegezongen.

Pinot kon in zijn laatste Ronde van Lombardije wel niet meestrijden om de overwinning. De klimmer, die in 2018 nog de beste was in de ‘koers van de vallende bladeren’, kwam als 37ste over de streep in het bijzijn van zijn ploeggenoten Rudy Molard en Quentin Pacher. Op net geen negen minuten van de winnaar van de dag, Tadej Pogacar.

Et la Curva explosa ! Chaos, bain de foule en pleine course pour Thibault Pinot #CurvaPinot #Pinot #IlLomBardi pic.twitter.com/bC9O9cToX1 — Thomas-Sean de Saint Leger (@ThomasdeStLeger) October 7, 2023

C’EST FINI POUR THIBAUT PINOT ! Le Français (33 ans) est officiellement à la retraite, une page se tourne, merci pour tout champion ! #ILombardia pic.twitter.com/VRaUvy8gor — Le Gruppetto (@LeGruppetto) October 7, 2023

Pinot voelde zich na afloop een gezegend mens, zo liet hij weten in een flashinterview. “Ik ben niet de beste renner, maar ik heb echt de beste wielerfans ter wereld. Ik heb ook absoluut geen spijt van mijn beslissing om te stoppen met koersen. Het was vandaag echt een geweldig feest en een bijzondere dag. Ik zal dit blijven onthouden. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht, het was echt een gekkenhuis.”

“Ik onthoud vooral dat ik met mijn ploegmaats over de finish kwam. Veel renners feliciteerden me in het begin van de koers. Het is fijn om te merken dat je gewaardeerd wordt in het peloton. We gaan het vieren vanavond”, liet hij ook nog weten aan Eurosport.