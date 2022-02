‘Killer’ Sergio Higuita pakt laatste etappezege in Algarve: “Extra gemotiveerd na mijn val”

De slotetappe van de Volta ao Algarve werd een prooi voor Sergio Higuita. Zo verliet de klimmer de Portugese ronde toch niet met lege handen, nadat hij donderdag op de aankomst bergop op de Alto da Fóia in kansrijke positie ten val kwam in de eindsprint.

Vanwege die valpartij in de tweede etappe smaakte zijn overwinning op de vijfde dag extra zoet. “Ik ben super blij met deze overwinning”, liet Higuita op de website van BORA-hansgrohe weten. “Na mijn crash in de tweede rit was ik extra gemotiveerd omdat ik het gevoel had dat ik daar een zege had verloren. Vandaag hebben we alles gegeven en uiteindelijk heeft het geloond.”

Op de slotklim van de Alto do Malhão maakte de Colombiaan deel uit van de favorietengroep die ging strijden om de winst. “Ik dacht er eerst aan om op 300 meter van de streep aan te vallen, maar opnieuw was het nogal winderig, en ik besloot te wachten tot het allerlaatste moment. Mijn timing was goed en ik kon Daniel (Martínez, red.) passeren.”

Eerder deze maand won Higuita, die de voorbije winter EF Education-Nippo verruilde voor BORA-hansgrohe, al de wegrit tijdens het Colombiaans nationaal kampioenschap. “Dit is mijn tweede overwinning voor BORA-hansgrohe, maar mijn eerste samen met het team, want ik reed alleen in Colombia. Daarom is dit een speciale dag voor mij.”

‘Iedereen vocht als een leeuw’

Ploegleider Jens Zemke was onder de indruk van Higuita en de ploeg. “Hoe de jongens het deden was indrukwekkend, zeker na alle tegenslagen die we deze week hebben moeten overwinnen. Iedereen vocht als een leeuw. Sommige dingen zijn misschien niet te zien op tv, maar ze hebben echt alles gegeven. Het loonde de moeite dankzij Sergio die vandaag een killer was.”

Volgens Zemke verlaat BORA-hansgrohe de Volta ao Algarve met een goed gevoel. “De situatie was ook voor Sergio niet gemakkelijk na zijn crash op donderdag. Maar hij deed het en dat is geweldig. Chapeau aan de hele ploeg, alles heeft vandaag zijn vruchten afgeworpen en nu kunnen we met een glimlach naar huis gaan.”