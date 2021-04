Kevin Geniets mist Amstel Gold Race na valpartij

Kevin Geniets is met de schrik vrij gekomen bij zijn zware val in de Brabantse Pijl. Met nog veertig kilometer te gaan ging de Luxemburgse kampioen hard tegen de grond, maar wonder wel hield hij daar geen serieuze blessure aan over.

Geniets was met Valentin Madouas en Rudy Molard een van de speerpunten van Groupama-FDJ in de Brabantse Pijl. In aanloop naar de Hertstraat, op zo’n veertig kilometer van de streep, deed zich in het peloton een grote valpartij voor, waarbij de Luxemburger betrokken was.

Na de val werd Geniets voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht en daar kreeg hij betrekkelijk ‘geruststellend’ nieuws te horen. Hij bleek niets gebroken te hebben. Wel heeft hij over zijn halve lichaam kneuzingen en schaafwonden en moet hij de Amstel Gold Race zondag laten schieten.