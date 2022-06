Kersvers Nederlands kampioen Markus verlengt contract bij Jumbo-Visma

Riejanne Markus fietst ook in 2023 en 2024 in het geel-zwarte tenue van Team Jumbo-Visma Women. De kersverse Nederlands kampioene wielrennen maakt sinds de oprichting in 2020 deel uit van de ploeg. “Ik voel me hier heel goed thuis”, verklaart Markus haar contractverlenging.

De 27-jarige Markus werd afgelopen zaterdag op de VAM-berg Nederlands kampioen wegwielrennen en legde drie dagen eerder beslag op de zilveren medaille bij het NK tijdrijden. De Noord-Hollandse is nu in voorbereiding op de Tour de France Femmes, die op 24 juli van start gaat in Parijs. Markus geeft aan blij te zijn met het vertrouwen dat ze krijgt en kijkt uit naar de toekomst. “Ik voel me heel goed thuis in deze ploeg. De aanpak en familiaire sfeer passen goed bij me.”

“We worden zowel op sportief als mentaal vlak gecoacht. Daardoor ben ik de afgelopen anderhalf jaar niet alleen als renster, maar ook als mens gegroeid. Ik krijg bovendien alle ruimte om me te ontwikkelen in de discipline die ik het allerleukste vind: tijdrijden. Ik hoop me te kwalificeren voor de tijdrit op de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Daarnaast wil ik graag een nog betere klassementsrijder worden en ik heb er vertrouwen in dat deze omgeving daarvoor de juiste is.

“Ik rijd graag voor een kopvrouw als Marianne Vos, maar het is ook lekker om af en toe voor jezelf te kunnen rijden. Binnen Team Jumbo-Visma zijn die mogelijkheden er.” Voor teammanager Esra Tromp is de contractverlenging een logische keuze. “Riejanne heeft in de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Ze heeft gewerkt aan haar TT-kwaliteiten en vormt een stabiele waarde binnen het team.”

“Riejanne kan op nagenoeg alle parcoursen uit de voeten. We verwachten dat ze de komende jaren in de finales van grote wedstrijden van betekenis kan zijn, dus daar gaan we verder aan werken. Daarnaast heeft Riejanne een fijne persoonlijkheid. Ze is coöperatief, sociaal, communicatief sterk en heel ambitieus. Precies wat we belangrijk vinden binnen Team Jumbo-Visma”, aldus Tromp.