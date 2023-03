Kenny Elissonde komt met de schrik vrij na val in Ronde van Catalonië

Kenny Elissonde kan opgelucht ademhalen: de Franse klimmer heeft geen breuken of andere serieuze blessures overgehouden aan zijn valpartij in de tweede etappe van de Ronde van Catalonië.

Dat heeft Trek-Segafredo, de ploeg van Elissonde, laten weten via social media. Het peloton werd dinsdag in aanloop naar de slotklim opgeschrikt door een valpartij, met opnieuw slecht nieuws voor Trek-Segafredo. In de openingsrit liep Dario Catalado al meerdere botbreuken op en in de tweede etappe moest Kenny Elissonde opgeven.

De 31-jarige Elissonde had last van zijn pols en bleek niet in staat om zijn weg te vervolgen, maar de schade valt al bij al nog mee. De Fransman heeft geen breuken overgehouden aan zijn val en heeft verder ook geen last van andere serieuze blessures.

We were worried when we saw the way King Kenny 👑 was holding his arm after the crash but we are pleased to report that X-Rays revealed no fractures or serious injuries for @KennyElissonde ❤️ #VoltaCatalunya102 pic.twitter.com/VEG8AyOrJE — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) March 21, 2023

Elissonde reed eerder dit jaar al de Ronde van Valencia en de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De Ronde van Catalonië was zijn derde wedstrijd van het seizoen. De kleine klimmer is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Trek-Segafredo. Eerder reed Elissonde voor Team Sky (2017-2019) en Groupama-FDJ (2012-2016).