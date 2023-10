dinsdag 3 oktober 2023 om 19:01

Kelderman is optimistisch na Tre Valli Varesine: “Met vertrouwen richting Ronde van Lombardije”

Jumbo-Visma won dan wel niet Tre Valli Varesine, toch was Wilco Kelderman tevreden na afloop van de Italiaanse semiklassieker. De Nederlander liet zich in de finale nog zien met een aanval, terwijl zijn kopman Primoz Roglic als vierde over de streep kwam.

Met nog 25 kilometer te gaan, besloot Kelderman – samen met Warren Barguil – in de aanval te gaan. Het was een veelbelovend moment in de koers, maar het bleek niet meer dan een intermezzo. “Door het bochtige parcours en de vele hellingen was het een lastige wedstrijd om te controleren”, concludeerde Kelderman na afloop op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma.

“Al waren we als ploeg steeds goed vertegenwoordigd. Ik schoof enkele keren mee voorin, net als Attila Valter. In de finale was het aan Primoz om mee te gaan met de favorieten, wat hij ook deed.” Zijn kopman deed in de finale mee om de overwinning, maar viel dit keer – met een vierde plek – net naast het podium.

Kelderman – die de wedstrijd nog als zeventiende wist te beëindigen – kijkt dan ook tevreden terug op Tre Valli Varesine. “Het plan was om te anticiperen op de aanvalspogingen en om zelf iets te forceren. Verschillende jongens mochten vandaag hun kans gaan om mee te koersen. Een grote voorsprong opbouwen bleek lastig op dit parcours, maar het was fijn om aanvallend en tactisch te rijden.”

Kelderman richt zijn blik nu op komende zaterdag, als de Ronde van Lombardije op het programma staat. “We kunnen concluderen dat we een goede wedstrijd hebben gereden. We kunnen met vertrouwen richting de Ronde van Lombardije van komende zaterdag”, is zijn conclusie.