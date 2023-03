Keelontsteking houdt Alessandro Covi voorlopig uit competitie

Alessandro Covi zal de komende weken niet in actie komen namens UAE Emirates. De 24-jarige Italiaan kampt met een acute keelontsteking en moet noodgedwongen gas terugnemen.

Covi voelde zich in Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo al niet goed. In die laatste koers moest hij wegens ademhalingsproblemen opgeven. Uit medisch onderzoek kwam naar voren dat Covi last heeft van een acute keelontsteking. Bovendien kampt de Italiaan nog altijd met de naweeën van de ziekte van Pfeiffer.

“Ik zal zeker niet koersen tot 9 april. Daarna ga ik ook nog een periode op hoogte trainen, in de Sierra Nevada, met het oog op mijn deelname aan de Giro d’Italia”, laat de coureur weten aan de regionale krant PreAlpina.

Covi kwam dit jaar al tot 25 koersdagen in het tenue van UAE Emirates. Hij werd tweede in de slotrit van de Ruta del Sol, derde in de Trofeo Laigueglia en vierde in een etappe in de Tour Down Under.