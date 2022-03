Kasseienkoers GP de Denain hoopt op deelname Roglic, Vingegaard en Yates

Primož Roglič en Adam Yates lijken zich in voorbereiding op de Tour de France te gaan testen op kasseien. De klassementsrenners van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers staan op de voorlopige startlijst van de GP de Denain, een kasseienkoers in het noorden van Frankrijk.

De vijfde etappe van de aankomende Tour, van Lille naar Wallers-Arenberg, kent elf onverharde stroken die goed zijn voor 19,4 kilometer aan kasseien. Om daarop voorbereid te zijn, willen Roglič, Vingegaard en Yates een voorjaarsklassieker rijden. Dat lijkt de GP de Denain (1.Pro) te worden op 17 maart.

“Het feit dat de Tour de France onze regio en onze kasseien passeert, is duidelijk de reden van de aanwezigheid van enkele Tourfavorieten in onze wedstrijd”, vertelt Dominique Serrano namens de organisatie aan Sports Infos Nord de France. “En dat we nu onderdeel zijn van de UCI ProSeries zorgt ook dat nu de beste teams van de wereld met de meest toonaangevende renners kunnen deelnemen.”

Andere grote namen op de voorlopige startlijst zijn Pascal Ackermann, Fernando Gaviria (beiden UAE Emirates), Oliver Naesen (AG2R Citroën), Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), Jelle Wallays (Cofidis) en Niki Terpstra (TotalEnergies).