Kan jij de winnaar van ‘loterij’ Milaan-San Remo voorspellen? Zet in en win!

Ad

Aanstaande zaterdag staat met Milaan-San Remo het eerste monument van 2023 op het programma. ‘La Primavera’ stond lang bekend als een openingsklassieker voor sprinters, maar is dat vandaag de dag nog wel zo? Samen met TOTO kijken we welke renners dit jaar de meeste winstkansen worden toegedicht. Denk jij de winnaar juist te kunnen voorspellen?



“Milaan-Sanremo is en blijft een loterij. Heel moeilijk te voorspellen en je krijgt nooit een pannenkoek als winnaar.” Het zijn de woorden van Tom Boonen. Hij sloot zijn carrière af met een imponsante erelijst, maar in San Remo kwam hij nooit verder dan een tweede plaats. Het toont aan dat winst aan de fameuze Via Roma niet voor iedereen is weggelegd en een favorietenstatus niet altijd leidt tot een overwinning.

In tegenstelling tot Boonen heeft Wout van Aert Milaan-San Remo wel al eens gewonnen. Twee jaar geleden klopte Van Aert aan de finish Julian Alaphilippe in een sprint-a-deux en realiseerde hij de eerste Belgische zege sinds 1999. Zaterdag staat hij opnieuw aan de start. De kopman van Team Jumbo-Visma sloeg twee weken geleden Strade Bianche vanwege ziekte nog over, maar hielp in Tirreno-Adriatico zijn ploeggenoot Primoz Roglic aan de eindzege. Is zijn vorm goed genoeg voor een overwinning? Bij TOTO denken ze van wel. Indien hij in San Remo wederom weet te winnen, dan levert dat zes keer je inzet op.

Dan zal hij wel af moeten rekenen met Tadej Pogacar. In de eerste maanden van dit nog prille wielerjaar imponeerde de Sloveen door 7 van de 13 koersdagen te winnen. Een bizar gemiddelde! Het leverde hem de eindzeges in de Ruta del Sol en Parijs-Nice op. Zet hij komend weekend zijn goede vorm door? Bij een overwinning van Pogacar wordt 6,75 je inzet uitgekeerd.

Ook landgenoot Matej Mohoric is een renner om rekening mee te houden. De winnaar van vorig jaar imponeerde vorig jaar door in de afdaling van de Poggio te ontsnappen en uit de greep van het peloton te blijven. Weet hij dat kunstje dit jaar te herhalen? Bij een nieuwe zege van Mohoric kan je meer dan tien keer je inzet op jouw rekening bijschrijven.

Het is alweer even geleden dat een sprinter Milaan-San Remo won. Voor de laatste echte spurtzege moeten we terug naar 2016, toen Arnaud Démare de snelste was in een pelotonsprint. Maar zijn sprinters tegenwoordig kansloos? Dat niet. Slechts twee jaar geleden sprintte pocketsprinter Caleb Ewan nog naar een tweede plaats. Indien hij zaterdag deze prestatie weet te verbeteren levert dit 12,5 keer je inzet op.

Milaan-San Remo staat ook te boek als een wedstrijd waarin outsiders boven zichzelf uitstijgen. Denk bijvoorbeeld naast de triomf van Mohoric vorig jaar aan de overwinningen van Mathew Goss (2011), Gerald Ciolek (2013) en Jasper Stuyven (2021). Krijgen we dit jaar een winnaar die in dit rijtje past? Biniam Girmay is misschien niet de eerste naam die hier genoemd wordt, maar vorig jaar finishte hij op slechts 11 tellen van winnaar Mohoric. Indien hij de eerste Afrikaanse winnaar in de historie wordt, levert dat 25 keer je inzet. In dezelfde tijd finishte de relatief onbekende Italiaan Vincenzo Albanese. Hij staat genoteerd aan 600 keer je inzet. Een gokje waard?

Ontvang tot €50,- aan gratis weddenschappen

Herken jij tussen deze kanshebbers een echte buitenkans? Plaats dan een weddenschap voor minimaal €5 tegen een quotering van 1,50 en ontvang een welkomstbonus tot €50,-. Zodra de het eindklassement is opgemaakt én TOTO de uitslag heeft verwerkt, ontvang je een Gratis Weddenschap ter waarde van jouw eerste voorspelling (max. €50). Deze Gratis Weddenschap is zeven dagen geldig. Je moet deze bonus wel nog even zelf activeren in het spelformulier. Deelname aan de welkomstbonus is alleen voor 24 jaar en ouder.

(Minimale inzet 10 euro)

‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’