Kan Evenepoel de Belgische tijdrittitel nu al vergeten? Titelverdediger komt vroeg ten val

De kans lijkt klein dat Remco Evenepoel zijn Belgische tijdrittitel zal verlengen. De renner van Soudal Quick-Step kwam vroeg in de chronoproef ten val op het gladde wegdek en verloor daardoor veel tijd. Inmiddels zit Evenepoel wel weer op de fiets.

Evenepoel, die zich vorig jaar tot Belgisch kampioen tijdrijden kroonde, schoof na enkele minuten al onderuit. In een bocht naar rechts gleed hij weg, waarna hij in een greppel belandde. Hij stond er even enigszins verslagen bij, maar stapte toch weer op. De wereldkampioen op de weg heeft nog even om de opgelopen achterstand goed te maken: de tijdrit is 41,6 kilometer lang.

Evenepoel reed in Herzele nochtans met speciale regenbanden. “Er wordt een ander soort rubber of kevlar gebruikt”, vertelde een mechanieker van Soudal Quick-Step aan Sporza. “Dat maakt dat de renners er sneller mee door de bochten kunnen. Daardoor zijn ze iets zekerder. We zetten ook iets minder druk op de banden. Ook dat geeft hen nog iets meer gemoedsrust.”