Kai Reus stelt werelduurrecordpoging uit vrijdag 19 juni 2020 om 08:56

Kai Reus zou in april 2021 het werelduurrecord van Victor Campenaerts aanvallen, maar de 35-jarige renner is genoodzaakt om zijn poging uit te stellen. “April is van de baan. Dat is gewoon niet haalbaar door de huidige omstandigheden in de wereld”, zo klinkt het.

Reus is momenteel niet in staat om zich fatsoenlijk voor te bereiden op een werelduurrecordpoging, aangezien ook de wielerwereld stilligt vanwege het coronavirus. “We hebben gekozen voor het onderhouden van de opgebouwde conditie”, zo vertelt Kosta Poltavets, de bekende schaatscoach die nauw betrokken is bij het project.

“Alle tussendoelen zijn weg. Er zijn geen wedstrijden en trainen op de baan was ook niet meer mogelijk.” Reus vult aan. “April is van de baan. En we weten ook niet hoe het zich allemaal verder gaat ontwikkelen. Het is en blijft de komende periode een hele onzekere tijd.” Toch heeft de renner, na overleg met zijn team, besloten om door te gaan.

“Ik ben hieraan begonnen en wil het hoe dan ook afmaken. De afgelopen periode is zwaar geweest, maar langzaam gaat alles weer open en vanaf 1 juli mag ik weer op de baan trainen. Als het team er vertrouwen in heeft, zeg ik doorgaan”, aldus Reus, die binnenkort veel individuele trainingen zal afwerken op de wielerbaan in Apeldoorn.

De Noord-Hollander – die zeventien jaar geleden wereldkampioen werd bij de junioren in het Canadese Hamilton – zal op woensdag 7 oktober deelnemen aan het NK tijdrijden, gevolgd door een optreden in de Chrono des Nations.