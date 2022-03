Kaden Groves boekt eerste WorldTour-zege: “Hier heb ik lang op gewacht”

Voor Kaden Groves was zijn zege in de Volta a Catalunya zijn eerste overwinning van WorldTour-niveau. De Australische sprinter van Team BikeExchange-Jayco reageerde dus vanzelfsprekend erg blij, nadat hij in het waaierspektakel naar Perpignan had standgehouden en de klus klaarde in de sprint.

“Hier heb ik lang op gewacht en het voelt geweldig”, vertelde een zeer gelukkige Groves in het flashinterview na afloop. De waaiers in de laatste 25 kilometer maakten de tweede etappe erg zwaar, maar de Australiër kon zich van voren handhaven. “Michael (Matthews, red.) en ik zaten van voren, samen met veel andere teams zoals Movistar en Jumbo-Visma. Simon (Yates) was door een val achterop geraakt, wat die ploegen gebruikten om tijd op hem te pakken. Het ging dus echt heel hard.”

De 23-jarige sprinter, derdejaars beroepsrenner, was zijn ploeg dankbaar voor het werk dat tijdens de etappe was verzet. “De jongens hebben het geweldig gedaan. Ze reden steeds in de juiste positie en van voren, zodat de lange ontsnapping ongedaan werd gemaakt en het een sprint kon worden. Uiteindelijk zat ik in de juiste positie in de bocht voordat het op de kant ging. Ik had deze etappe van tevoren uitgekozen om voor de overwinning te gaan. Misschien kunnen we er later in de week nog een keer voor gaan.”