Kaden Groves begint in Slowakije met winst in proloog, Bol vierde

Kaden Groves heeft de proloog van de Ronde van Slowakije gewonnen. De Australische sprinter van Team BikeExchange was op de streep net iets sneller dan Jannik Steimle, die mag proberen zijn titel te verdedigen in de Slowaakse koers. Marceli Boguslawski was de verrassende nummer drie in de uitslag. Cees Bol werd vierde.

De ronde werd afgetrapt met een korte proloog in Košice, na Bratislava de grootste stad van het land. De strijd tegen de klok werd gestreden op de hoofdstraat van het oude stadscentrum, die eerst naar het noorden werd afgelegd en na het keerpunt naar het zuiden. De finish lag na slechts 1,6 kilometer. De organisatie had zeven WorldTeams weten te strikken en zag onder anderen de thuisfavoriet Peter Sagan, titelverdediger Jannik Steimle en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome het startformulier tekenen.

Het waren de Denen die de eerste snelle tijden op de klokken zetten met eerst Andreas Stokbro en vervolgens Frederik Rodenberg. De 23-jarige renner, die aan het eind van het seizoen Uno-X voor Team DSM verruilt, mocht meer dan een uur de hotseat warm houden en zou uiteindelijk achtste worden. De verschillen in de korte proloog waren maar klein, want Maciej Bodnar was slechts 0,64 seconde sneller dan Rodenberg. Lang kon de Poolse hardrijdspecialist echter niet genieten van de snelste tijd.

Poolse proloogspecialist Marceli Boguslawski toont zich

Het was namelijk Marceli Boguslawski die amper drie minuten later bewees dat het nog sneller kon in Košice. De 24-jarige Poolse renner van het continentale HRE Mazowsze Serce Polski, die dit jaar al wel de prologen van de Ronde van Rhodes en de Ronde van Bulgarije won, dook net onder te tijd van zijn geroutineerde landgenoot. Maar een stunt van Boguslawski bleef uit, want Kaden Groves bracht de snelste tijd naar 1:50 minuut. De Australiër moest nog even wachten met juichen, want na hem moesten nog zes renners afklokken.

Bij die zes renners was ook Chris Froome, maar de Brit vormde geen bedreiging en belandde in het rechterrijtje van de daguitslag. Peter Sagan wilde zich voor zijn thuispubliek bewijzen, maar moest twee seconden toegeven. Toen ook titelverdediger Jannik Steimle langzamer bleek, was Groves verzekerd van de overwinning en de eerste gele trui. Voor de Australische sprinter was het zijn eerste overwinning van het seizoen en zijn eerste zege sinds de Herald Sun Tour van februari vorig jaar.