Kabinet komt met versoepelingen: Publiek weer welkom bij sportwedstrijden

Goed nieuws voor de wielersport in Nederland. Vanaf woensdag is er namelijk weer publiek welkom bij sportwedstrijden, zowel binnen als buiten. Het Nederlandse kabinet kondigde dinsdag in een persconferentie de nodige versoepelingen aan.

Ondanks de vele besmettingen en het feit dat het reproductiegetal nog altijd boven de 1 ligt, wat op een versterkte verspreiding van het virus wijst, ziet het kabinet de mogelijkheid om de nodige coronaversoepelingen aan te kondigen. De nu dominante Omikron-variant van het virus is weliswaar veel besmettelijker, maar leidt (in de regel) minder snel tot ernstige ziekte.

De druk op het kabinet nam de afgelopen weken – vanuit verschillende sectoren – flink toe om te versoepelen. De beleidsbepalers waren aanvankelijk huiverig om te snel over te gaan op versoepelingen, maar het kabinet ziet nu toch ruimte om een einde te maken aan de harde lockdown. Ook voor de sportsector is er dus goed nieuws. Er is weer publiek welkom bij sportwedstrijden, maar wel met een maximum op het aantal bezoekers.

Concreet zal dit betekenen dat bij binnen-evenementen een coronatoegangspas nodig is, iedereen een vaste plaats zal moeten innemen, er anderhalve meter afstand zal moeten worden gehouden en er maximaal 1250 mensen naar binnen mogen. Bij buitenevenementen geldt in bepaalde gevallen een derde van de totale capaciteit én toegang met de coronapas. Dit zal bij wegwedstrijden dan wellicht gelden voor start- en aankomstzones en lokale circuits.

Waakzaam Ook al pakt de Omikron-variant veel milder uit dan aanvankelijk werd gevreesd, toch blijft het kabinet waakzaam in de strijd tegen het coronavirus. De versoepelingen gaan woensdag in, maar het kabinet sluit niet uit dat er in de toekomst weer aanvullende maatregelen nodig zijn, zo lieten premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers weten op de persconferentie.