Jumbo-Visma’s Michel Hessmann breekt sleutelbeen in Le Samyn

Michel Heßmann is niet ongeschonden gebleven in de 54e Le Samyn. De Duitse neoprof koerste aanvankelijk attent mee op de plaatselijke ronden rond finishplaats Dour, maar moest uiteindelijk met een gebroken sleutelbeen de wedstrijd vroegtijdig verlaten.

Heßmann was misschien we de attractiefste renner van Team Jumbo-Visma in Le Samyn. Nadat de ontsnapte renners waren teruggepakt, volgde golf van aanvallen. De jonge Duitser reageerde attent op de pogingen en viel zelf aan, maar moest uiteindelijk passen toen een sterke groep zich op veertig kilometer van de finish losmaakte van het peloton. Uiteindelijk kwam hij in de finale ten val op een kasseistrook en brak daarbij zijn linkersleutelbeen.

Ploegleider Marc Reef van Jumbo-Visma was te spreken over het optreden van de pas 20-jarige renner. “De jonkies hebben zich goed laten zien. Zeker Michel nam in de voorfinale het voortouw”, vertelde Reef op de website van de ploeg. Twee andere jonge renners in het team, Loe van Belle en Rick Pluimers, probeerden de ontsnapte groep nog terug te halen, maar dat mocht niet baten. “De mannen hebben zich goed geweerd. Ze kunnen dit weer meenemen naar de toekomst.”