Jumbo-Vismarenner Fisher-Black wint bergop in Nieuw-Zeeland

Finn Fisher-Black heeft de vierde etappe van de New Zealand Cycle Classic achter zijn naam gezet. In de heuvelrit met aankomst op Admiral Hill kwam de Nieuw-Zeelander met een kleine voorsprong over de streep. Corbin Strong werd derde en is de nieuwe leider.

De zaterdagetappe was vooraf aangemerkt als de koninginnenrit van de vijfdaagse etappekoers door Nieuw-Zeeland. In de etappe over 126,9 kilometer kregen de renners eerst tweemaal de zes kilometer lange Te Wharau Hill voor de wielen geschoven, waarna klim van Admiral Hill over tien kilometer het sluitstuk vormde.

Jumbo-Vismarenner Fisher-Black, die met een nationale ploeg van Nieuw-Zeeland aan de start staat, bleek over de beste benen te beschikken. Aan de streep had hij een voorsprong van zeven seconden op Ben Oliver, die tweede werd. SEG-talent Corbin Strong bereikte als derde de finish en neemt de leiding over van Luke Mudgway.

‘Volle bak’

“Vanaf de start was het de hele tijd volle bak”, blikte Fisher-Black terug. “De vroege vlucht kreeg bijna vijf minuten, dus we moesten echt hard werken om ze bij te halen. In de laatste klim hielden we het tempo hoog. Dat was een goede springplank voor mezelf om aan te vallen en solo naar de streep te rijden.”

Zondag eindigt de New Zealand Cycle Classic met een criterium door Wellington.