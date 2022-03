Jumbo-Visma trekt bewust met jonge selectie naar Coppi e Bartali

Jumbo-Visma trekt met een jonge selectie naar de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Een bewuste keuze, zo laat ploegleider Marc Reef weten. “De jonge renners daar zullen ook finales kunnen rijden. Anders moeten ze vaak knechten, maar nu zal iedereen de kans krijgen om zich te tonen”, klinkt het.

Wie naar de selectie van Jumbo-Visma kijkt, ziet met Tobias Foss wel een potentiële kopman. De 24-jarige Noor reed dit jaar nog maar één wedstrijd, maar wist zich in de Volta ao Algarve wel te profileren. Foss eindigde namelijk als zesde in het algemeen klassement. Jumbo-Visma zal echter niet volledig in zijn dienst rijden. Reef: “De jonge renners kunnen ook finales rijden. Anders moeten ze vaak knechten, maar nu zal iedereen de kans krijgen om zich te tonen.”

“Met het oog op de toekomst is het belangrijk dat ze vrijuit kunnen koersen. Talentontwikkeling is een van onze hoofddoelen. Daarom gaan we bewust met een jonge selectie naar Italië.” De focus zal daar niet op de prestaties liggen. “De jongens moeten stappen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Prestaties zijn niet belangrijk, maar wel mooi uiteraard. In het proces van beter worden is het belangrijk dat ze zich ontwikkelen als individu en als groep en is de uitslag van ondergeschikt belang.”

De Settimana Internazionale Coppi e Bartali begint dinsdag met een pittige etappe van en naar Riccione. Zaterdag is de slotetappe met aankomst in Cantagrillo. De organisatie zoekt naar een opvolger van Jonas Vingegaard, die zijn titel niet zal verdedigen.

Selectie Jumbo-Visma voor Settimana Internazionale Coppi e Bartali (22-26 maart)

Loe van Belle

Koen Bouwman

Mick van Dijke

Tobias Foss

Gijs Leemreize

Johannes Staune-Mittet