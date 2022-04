Jumbo-Visma rekent in Romandië op Steven Kruijswijk en Sepp Kuss

Steven Kruijswijk en Sepp Kuss zijn deze week de speerpunten van Jumbo-Visma voor de Ronde van Romandië. De klimmers worden in de Zwitserse rittenkoers ondersteund door een ploeg van ervaren en jonge renners.

Voor Kruijswijk wordt het zijn eerste koers sinds de Volta a Catalunya, waar hij naar de twintigste plaats in het eindklassement reed. Daarvoor had hij al de tweedaagse Ardèche-Drôme en Parijs-Nice in de benen. Voor de 34-jarige Nederlandse klimmer wordt het zijn zesde deelname aan de Ronde van Romandië. Zijn beste resultaten haalde hij in 2018 en 2019 toen hij zesde eindigde in het algemeen klassement.

Kuss begon het seizoen met een derde plaats in de Faun-Ardèche Classic en deed daarna de Drôme Classic, de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en Luik-Bastenaken-Luik. De 27-jarige Amerikaan verschijnt voor het tweede jaar op rij aan de start van de Ronde van Romandië. Vorig jaar debuteerde hij met een veertiende plaats in het algemeen klassement.

In de ondersteuning van Kruijswijk en Kuss, die zich voorbereiden op de Tour de France , moeten Robert Gesink, Nederlands kampioen Timo Roosen en Rohan Dennis voor de ervaring zorgen. Tweedejaars beroepsrenner Gijs Leemreize en neoprof Michel Hessmann zijn de jonge renners in de ploeg. De Ronde van Romandië staat voor 26 april tot en met 1 mei op de kalender.