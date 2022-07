Jumbo-Visma moet waken voor feeststemming – WIELERFLITS UPDATE #14

Video

Jumbo-Visma heeft woensdag toegeslagen in de Tour de France. De Nederlandse formatie bestookte de door zieken geteisterde ploeg van UAE Emirates al vroeg op de dag met aanvallen om kopman en geletruidrager Tadej Pogačar uit te roken. Het zorgde er uiteindelijk voor dat Jonas Vingegaard de Sloveen kon breken op de Col du Granon. De Tour staat helemaal op z’n kop!

De Nederlandse ploeg timede hun aanval zorgvuldig. Hoewel Primož Roglič na zijn val nog altijd sterk voor de dag kwam, was het erop of eronder voor Jumbo-Visma. Alleen nu konden de geel-zwarten nog met hun Sloveense mede-kopman spelen, omdat hij nog kort genoeg op het geel stond. Pogačar beet gretig in het aas, maar daarmee dompelde hij zichzelf kopje onder en pakte Jumbo-Visma de vetste vis. Onze verslaggevers Nico Dick en Raymond Kerckhoffs praten je volledig bij in een nieuwe WielerFlits Update!

O, en voor we het vergeten: we blikken uiteraard ook vooruit op de rit van donderdag met aankomst op de mytische Alpe d’Huez!

