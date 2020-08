Jumbo-Visma met vier Nederlanders in Ronde van Hongarije vrijdag 28 augustus 2020 om 19:34

Tegelijk met de Tour de France start zaterdag in Hongarije de Ronde van Hongarije. Jumbo-Visma doet mee aan de vijfdaagse rittenkoers en stuurt met Bert-Jan Lindeman, Lennard Hofstede, Antwan Tolhoek en Koen Bouwman vier Nederlanders die kant op.

De selectie van Jumbo-Visma wordt gecompleteerd door de Australische klimmer Chris Harper en het Noorse talent Tobias Foss. Ploegleider Sierk-Jan de Haan ziet kansen voor zijn renners op dagsucces. De eerste etappe is flink heuvelachtig en de slotrit finisht bergop.

“Het plan is om in elke etappe vooraan mee te doen”, kijkt De Haan vooruit. “Een aantal jongens krijgt een vrije rol in deze wedstrijd. Etappe 1 en 5 zullen beslissend zijn voor het algemeen klassement. In deze etappes moeten we Chris, Tobias, Koen en Antwan in de voorste gelederen hebben. De mannen zijn in goeden doen. Ik heb er vertrouwen in dat we onszelf kunnen laten zien in deze wedstrijd.”

Naast Jumbo-Visma doen nog vier WorldTour-teams mee aan de Ronde van Hongarije (UCI 2.1): Israel Start-Up Nation, Mitchelton-Scott, CCC, Trek-Segafredo.

Selectie Jumbo-Visma voor de Ronde van Hongarije

Koen Bouwman

Tobias Foss

Chris Harper

Lennard Hofstede

Bert-Jan Lindeman

Antwan Tolhoek