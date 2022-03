Jumbo-Visma maakt koers in Catalonië: “Kruijswijk en Oomen waren zeer attent”

Jumbo-Visma was een van de ploegen die koers maakte in de tweede etappe van de Ronde van Catalonië. Toen in het laatste deel van de rit de wind begon op te spelen, splitsten onder andere Rohan Dennis en Robert Gesink het peloton en werden een aantal concurrenten op achterstand gezet. Ondertussen handhaafden Sam Oomen en Steven Kruijswijk zich op de rand van de top tien van het algemeen klassement.

“Dit was opnieuw een goede dag voor ons”, deed ploegleider Merijn Zeeman op de website van het Nederlandse WorldTeam zijn relaas. “We wisten heel goed waar het belangrijk was om in positie te zitten en om het initiatief te nemen voor waaiervorming. Rohan (Dennis, red.) en Robert (Gesink) deden dat heel erg goed, terwijl Steven (Kruijswijk) en Sam (Oomen) zeer attent en scherp waren. Uiteindelijk heeft een aantal klassementsrijders nog een flinke achterstand aan de broek gekregen.”

Onder anderen Simon Yates, Michael Woods, Jai Hindley, Iván Sosa en Carlos Rodríguez kwamen op 33 seconden van de eerste groep met Kruijswijk en Oomen over de streep, terwijl Richie Porte moest opgeven. “De eerste twee dagen zijn voor ons goed verlopen, maar het is altijd afwachten hoe we ervoor staan ten opzichte van de rest”, ging Zeeman verder. “We hebben meerdere sterke helpers en ik denk dat de kopmannen heel gemotiveerd zijn om de komende dagen een goed resultaat neer te zetten.”

Na twee dagen staat Oomen tiende in het algemeen klassement, Kruijswijk is elfde. Beide renners staan op elf seconden van de nieuwe leider, Jonas Hvideberg.