Julius van den Berg verlengt contract bij EF Education-Nippo

Julius van den Berg rijdt ook volgend seizoen voor EF Education-Nippo. De Nederlandse hardrijder debuteerde in 2018 voor de Amerikaanse WorldTour-ploeg en gaat in 2022 zijn vijfde seizoen in.

“Dit jaar had ik de kans om veel mooie wedstrijden te rijden en ook voor mijn eigen resultaten te gaan, naast dat ik onze kopmannen hielp in de grotere koersen. Dit was een ideale combinatie en ik wil dat graag zo blijven doen”, geeft hij aan. In de Ronde van Polen wist de Noord-Hollander zijn eerste profzege te behalen. “Als ik in de vlucht kon zitten, kon ik het afmaken. Dat wist ik. Die overwinning was het hoogtepunt van mijn seizoen.”

“Ik heb bij EF Education-Nippo geleerd om professional te zijn. Ik heb geleerd om te werken met grote renners, om met ze te rijden en om te zien hoe zij hun werk doen. Zij doen er alles aan om de beste te worden. Daar heb ik heel veel van opgestoken. Mijn doel is dan ook om een betere versie van mezelf te worden en elk jaar een beetje verder te ontwikkelen”, vertelt Van den Berg. “Ik wil graag meer finales rijden. Het zou mooi zijn als ik die stap kan zetten in de finales van WorldTour-koersen.”

Betrouwbaar en charismatisch

Ploegbaas Jonathan Vaughters vindt de 25-jarige Nederlander, die in 2018 overkwam van SEG Racing Academy, een waardevolle renner voor de ploeg. “Hij werkt ongekend hard en laat dat ook zien. Hij is een renner die er altijd is als je hem nodig hebt. Als je hulp nodig hebt, of als je zelf voor een resultaat gaat. Iemand die betrouwbaar en charismatisch, is een aanwinst voor ons team”, aldus Vaughters.