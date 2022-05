Julien Simon grijpt de overwinning in GP du Morbihan

Julien Simon heeft de Grand Prix du Morbihan gewonnen. In Grand-Champ kwam de ervaren Franse renner met een kleine voorsprong over de streep na een late aanval in de slotkilometer. Alexander Kristoff werd tweede, Jake Stewart derde.

Met de Grand Prix du Morbihan (tot 2019 de Grand Prix de Plumelec) stond de achtste ronde van de Coupe de France op de kalender. Vanuit Grand-Champ maakte de koers eerst een lange lus van 86 kilometer, daarna volgden twee grote rondes van twintig kilometer en zeven kleine van 8,4 kilometer rond de Bretonse plaats. Onder anderen Alexander Kristoff, Bryan Coquard en Arnaud De Lie, die na zijn zware val in de openingsetappe van de Vierdaagse van Duinkerke terugkeerde in het peloton, verschenen aan de start.

Vroeg in de koers kwam een kopgroep met zes man tot stand, met daarbij ook een Nederlander. Jesse de Rooij (Bike Aid) sloeg de handen ineen met de Spanjaarden Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi) en Álex Jaime (Kern Pharma), de Fransen Paul Hennequin (Nice Métropole) en Samuel Leroux (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) en de Canadees Carson Miles (Premier Tech U23). Zij pakten in het eerste uur zes minuten voorsprong, terwijl onder meer de WorldTeams Groupama-FDJ en Intermarché-Wanty-Gobert controleerden.

Bij het ingaan van de plaatselijke rondes was de voorsprong teruggelopen tot drie minuten. In de tweede grote ronde bedroeg het verschil nog maar veertig seconden toen Goikoetxea het alleen probeerde. De Spanjaard zag even later Leroux terugkeren. De verschillen waren echter niet groot meer en op de eerste van zeven kleine rondes werden de laatste vluchters ingerekend. Nieuwe aanvallen lieten niet lang op zich wachten en met nog vijftig kilometer, reden Harry Sweeny en Ivo Oliveira weg. De twee liepen maximaal een minuut uit.

Julien Simon verrast met late aanval

Sweeny en Oliveira wisten samen lange tijd stand te houden maar in de laatste lokale rondes liep de voorsprong snel terug. Vlak voor het ingaan van de slotronde moest Oliveira lossen. Sweeny bleef echter niet lang alleen over, want op acht kilometer van de streep kon Alexandre Delettre uit het peloton oversteken naar de Australiër. Sweeny en Delettre hadden nog een kleine voorsprong bij het ingaan van de laatste kilometer, maar werden daarin gegrepen. Het peloton maakte zich op dat moment op voor een eindsprint.

Julien Simon had echter een verrassingsaanval in huis. De 36-jarige renner van TotalEnergies ging hard aan en wist zijn inspanning vast te houden tot de streep. Daar bleef hij de sprintende groep met Alexander Kristoff, Jake Stewart en Amaury Capiot net voor.