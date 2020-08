Julie Van de Velde van Lotto Soudal naar nieuw damesteam Jumbo-Visma maandag 31 augustus 2020 om 11:22

Julie Van de Velde vervolgt haar carrière bij de nieuwe vrouwenploeg van Jumbo-Visma. Het was Van De Velde’s trainster Lieselot Decroix die het nieuws, in samenspel met Sporza-commentator Ruben Van Gucht, lanceerde tijdens de live-uitzending van La Course.

Van de Velde is aan haar vierde jaar bezig bij Lotto Soudal. Onder de Belgische tijdrijdsters hoort de 27-jarige renster steevast bij de besten, maar ook in de wegwedstrijden kan ze met de beteren mee. Zo reed ze in 2019 top tien in de Setmana Ciclista Valenciana, de Tsjechische vierdaagse Gracia-Orlová en de Women’s Tour of Scotland. Ook schreef ze de Flanders Ladies Classic achter haar naam. Dit jaar was ze onder meer derde in het Belgisch kampioenschap tijdrijden.

Oorspronkelijk deed Van de Velde aan atletiek, maar in 2017 stapte ze over naar het wielrennen. “Door de vele blessures waarmee ik de laatste jaren te kampen heb gehad, amuseerde ik mij de laatste tijd meer op de fiets dan tijdens het lopen”, liet ze destijds weten. Hoewel ze het enerzijds jammer vond om de atletieksport te verlaten, wilde ze de frustraties omwille van de blessures niet de bovenhand geven. “Daarom stort ik mij liever op een nieuwe uitdaging.”