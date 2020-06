Julian Alaphilippe verdedigt titel in Strade Bianche zaterdag 27 juni 2020 om 15:02

L’Equipe denkt het zeker te weten: Julian Alaphilippe hervat zijn seizoen op 1 augustus in de Strade Bianche om aldaar zijn titel te verdedigen. Vorig jaar bleef hij in de wedstrijd over de Toscaanse wegen Jakob Fuglsang en Wout van Aert voor.

De Fransman zal in de weken voorafgaand aan de Strade Bianche op hoogte vertoeven, als hij met Deceuninck-Quick-Step in de Dolomieten verblijft. Van 6 tot en met 23 juli zit Alaphilippe op de Passo San Pellegrino.

De afgelopen dagen trainde de 28-jarige coureur in de Alpen. Alaphilippe verkende er enkele etappes uit de Tour de France, die over twee maanden van start gaat in Nice.