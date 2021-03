Julian Alaphilippe boekt eerste zege van het seizoen: “Een opluchting”

Julian Alaphilippe was de voorbije weken al goed op dreef met podiumplekken in de Tour de La Provence en Strade Bianche, maar de Franse wereldkampioen boekte vandaag dan ook zijn eerste zege van het seizoen. Alaphilippe versloeg in Tirreno-Adriatico niemand minder dan Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Alaphilippe bleek in de laatste stijgende kilometer in Chiusdino over de beste timing te beschikken. “Timing was inderdaad cruciaal”, zo kijkt de renner van Deceuninck-Quick-Step terug op de tweede etappe. “Ik mocht niet te vroeg gaan, aangezien João Almeida nog op kop reed. Ik mocht echter ook niet te laat aanzetten.”

De wereldkampioen had deze week zijn zinnen gezet op een ritzege. “Dit is echt een perfecte uitkomst na het harde werk van de ploeg. Ik ben echt zeer tevreden. We waren vandaag zeer gefocust. Met Almeida voorin bleven we toch waakzaam. Het is nooit eenvoudig om te winnen, zeker niet in de regenboogtrui. Het is een opluchting.”

In het algemeen klassement is Alaphilippe inmiddels opgeschoven naar de tweede plaats. Het verschil met leider Van Aert is nog maar vier seconden. Vrijdag trekken de renners over glooiende wegen naar Gualdo Tadino, met opnieuw een oplopende aankomststrook.