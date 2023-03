Julian Alaphilippe debuteert in E3 Saxo Classic: “Verwacht een zware dag”

Enkele minuten voor de start van de E3 Saxo Classic sprak Julian Alaphilippe nog snel met enkele media. De Fransman, die vandaag debuteert in deze wedstrijd, verwacht een lastige dag: “Het wordt heel zwaar.”

“Maar ik ben blij om hier te starten”, gaat hij verder. “Alleen strijders zullen vandaag overblijven met deze weersomstandigheden.”

“Aan ons is het om ervoor te zorgen dat we altijd in de goede positie zitten. Het is geen geheim dat we goede benen nodig gaan hebben om hier een goed resultaat te rijden”, eindigt hij.

Voor Alaphilippe is de E3 Saxo Classic de eerste Vlaamse voorjaarsklassieker van het jaar. Hierna start hij ook nog in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.