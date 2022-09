Joshua Tarling bezorgt Groot-Brittannië regenboogtrui: “Als goedmaker”

Joshua Tarling mocht zich na afloop van de WK tijdrijden voor junioren in de regenboogtrui hijsen. De Brit wist als enige de tijd van vroege starter Hamish McKenzie te verbeteren. “Het is nog niet echt ingedaald, maar het voelt als een opluchting na zoveel hard werk”, zei Tarling in het flashinterview na afloop.

Ik had een wat slecht gevoel over vorig jaar, dus ik wilde het echt heel graag”, vervolgde Tarling. De Brit begon voortvarend aan zijn tijdrit, verloor vervolgens wat ten opzichte van McKenzie en liep in het laatste deel dan toch weer uit. “De eerste ronde was belangrijk. Het voelde als veel bergop, zeker met de tegenwind. Ik reed gewoon zo hard mogelijk over die eerste klim. Daarna was het een beetje naar beneden en wind mee naar de finish.”

Op een gegeven moment haalde Tarling de voor hem gestarte Jens Verbrugghe (die op een reservefiets reed) in. “Ik liet het gas een beetje teveel los toen, ik moest het laatste deel weer een tandje bijzetten”, vertelde de nieuwe wereldkampioen.

“Ik heb er heel hard voor gewerkt. Ik had een wat minder begin van het seizoen met blessures en een leeg gevoel. Vanaf halverwege het jaar heb ik me hier volledig op gericht. Ik denk dat ik op het EK baanwielrennen een voedselvergiftiging had en ik vond het jammer dat ik mijn team daar niet kon helpen in de ploegenachtervolging. Daarom wilde ik Groot-Brittannië een trui geven, als goedmaker.”